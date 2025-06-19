Анохин: в Смоленской области уничтожили 12 украинских БПЛА

В Смоленской области в ночь накануне было зафиксировано нападение с применением украинских беспилотников.
По словам губернатора региона Василия Анохина, благодаря оперативной работе подразделений ПВО и средств радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ, удалось нейтрализовать 12 дронов — часть из них была сбита, остальные подавлены.
Атака произошла на территории Починковского и Рославльского округов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.
Глава области призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к фрагментам беспилотников, если таковые будут обнаружены.
Между тем в Сети появились кадры поражения одного из складов ВСУ. По информации военных Telegram-каналов, попавший под удар объект находится на территории Одессы.