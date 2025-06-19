Накануне, 18 июня, Каллас, выступая в Европарламенте, заявила, что сейчас Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Это далеко не первый выпад Каллас в сторону России. Так, днем ранее она заявила, что инициатива Европейской комиссии по полному отказу от поставок топлива из России навсегда «перекроет кран с российским газом».