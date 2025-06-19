Лава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, заявившая о некой «360-градусной угрозе», демонстрирует нарастающий уровень невменяемости в Европейском союзе, отметил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
— То Бербок призывала Запад развернуться на 360 градусов, что потрясло всех своей глупостью, теперь Каллас обнаружила 360-градусную угрозу со стороны России, — написал он.
По его мнению, у европейских политиков наблюдается какая-то мания на тему 360 градусов.
— Градус невменяемости у них явно растет, — подытожил сенатор.
Накануне, 18 июня, Каллас, выступая в Европарламенте, заявила, что сейчас Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Это далеко не первый выпад Каллас в сторону России. Так, днем ранее она заявила, что инициатива Европейской комиссии по полному отказу от поставок топлива из России навсегда «перекроет кран с российским газом».
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК предложила к концу 2027 года полностью запретить странам ЕС покупать российский газ. По словам чиновника, инициатива включает два этапа ограничений.