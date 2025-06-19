Журналист Ткач: украинский министр Чернышев не вернулся в Киев из Австрии

Журналист уточнил, что за несколько дней до отъезда чиновника украинские правоохранительные органы заявили, что ряд лиц, связанных с ним, подозревается в незаконном обогащении. Речь шла о бывших подчиненных Чернышева, работавших с ним в министерстве регионального развития и компании «Нафтогаз».