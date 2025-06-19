Журналист Ткач: украинский министр Чернышев не вернулся в Киев из Австрии

Министр единства Украины Алексей Чернышев уехал с рабочим визитом в Австрию и не вернулся обратно в Киев, сообщил в социальных сетях украинский журналист Михаил Ткач.
Руководитель ведомства отправился в европейскую страну 16 июня вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину», — написал Ткач.
Журналист уточнил, что за несколько дней до отъезда чиновника украинские правоохранительные органы заявили, что ряд лиц, связанных с ним, подозревается в незаконном обогащении. Речь шла о бывших подчиненных Чернышева, работавших с ним в министерстве регионального развития и компании «Нафтогаз».
Напомним, в январе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении украинского министра обороны Рустема Умерова. Его заподозрили в злоупотреблении властью или служебным положением.