«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. По информации источников УП в правоохранительных органах границу он не пересекал», — написал корреспондент.
Он добавил, что 13 июня НАБУ и САП объявили о подозрении в незаконном обогащении бывших подчинённых Чернышева из Минрегионразвития и «Нафтогаза».
Напомним, что в Австрии визит Зеленского сочли дискредитацией нейтралитета страны. Австрийский политик Патрик Поппель назвал визит главаря киевского режима унижением для страны. Он отметил, что Киев сейчас используется как инструмент для ведения прокси-войны против суверенной России.