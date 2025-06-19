«Предсказуемо не вернулся»: От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины

Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист и руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.