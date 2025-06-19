Нацразведка США опровергла слова Трампа о желании Ирана создать ядерное оружие

«…Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила: “Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы”. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — подчеркнул Марк Уорнер в ходе беседы с ведущим MSNBC.