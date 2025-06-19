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Нацразведка США опровергла слова Трампа о желании Ирана создать ядерное оружие

Заместители руководителя комитета по разведке Сената Соединенных Штатов Марк Уорнер заявил, что Президент страны Дональд Трамп отказывается соглашаться с официальными данными, которые опровергают его теорию о создании ядерного оружия властями Ирана.

Заместители руководителя комитета по разведке Сената Соединенных Штатов Марк Уорнер заявил, что Президент страны Дональд Трамп отказывается соглашаться с официальными данными, которые опровергают его теорию о создании ядерного оружия властями Ирана. Подробностями сенатор поделился в ходе эфира на канале MSNBC.

«…Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила: “Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы”. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — подчеркнул Марк Уорнер в ходе беседы с ведущим MSNBC.

Сенатор добавил, что Дональд Трамп уже продолжительное время открыто игнорирует отчеты своих агентов. По словам Марка Уорнера, состояние хозяина Белого дома стало «безответственностью на стероидах» — лидер США настроен на новый виток эскалации конфликта.

Боевые действия между Вооруженными силами Ирана и ЦАХАЛ продолжаются с 13 июня. На данный момент информация о желании Дональда Трампа вступить в войну еще расценивается как «спекуляции», однако многие эксперты уже дают «советы» главе Овального кабинета — по мнению немецких журналистов, Американская Армия должна предоставить Израилю противобункерные бомбы для уничтожения ядерных объектов оппонента.

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