Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае могут стать площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Совете ДФО в Хабаровске заявил, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин сообщил, что полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал строительство завода в Хабаровском крае.
Губернатор региона заявил, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объема залога. «Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам. Инвесторов много — четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное… Мы очень рассчитываем на то, что мы заберем в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота», — заявил Демешин.
По его словам, инвесторы сейчас находятся на проектной стадии. Идет подбор производственного оборудования. Изучается опыт отечественных производств, а также коллег из Казахстана и КНР. Обязательно будет проведена экологическая экспертиза. «Для нас, конечно, очень важно, чтобы, изучив опыт наших отечественных производств, мы делали самое экологически чистое производство. Над этим мы работаем. По подбору участка перейдем по итогам финансово-экономического обоснования проекта и бизнес-плана. Решения приняты, а вот конкретный инвестор предоставит лучшие условия», — заключил глава региона.
Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Он обеспечит полный цикл производства и создаст кластер по добыче, переработке и аффинированию драгоценных металлов. Аффинажное производство — это металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов от примесей. Цель этого процесса — получение высокочистого металла, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.