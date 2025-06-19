Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае

Губернатор региона заявил, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объема залога. «Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам. Инвесторов много — четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное… Мы очень рассчитываем на то, что мы заберем в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота», — заявил Демешин.