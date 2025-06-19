Песков высказался насчет личной встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп пока не договорились о встрече, сказал Песков.
Личная встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в настоящее время не обсуждается. Это мероприятие требует длительной подготовки, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент [встреча Путина и Трампа] не обсуждается», — сказал Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что мероприятия на уровне первых лиц должны быть тщательно подготовлены.
Ранее Песков сообщал, что подготовка в новому телефонному разговору лидеров России и США также не ведется. Аналогичное мнение высказывал и посол РФ в США Александр Дарчиев. «Подготовительная работа идет, видимо, но конкретных договоренностей нет», — заявлял он, отвечая на вопрос о планах по организации переговоров между президентами.