Песков высказался насчет личной встречи Путина и Трампа

Ранее Песков сообщал, что подготовка в новому телефонному разговору лидеров России и США также не ведется. Аналогичное мнение высказывал и посол РФ в США Александр Дарчиев. «Подготовительная работа идет, видимо, но конкретных договоренностей нет», — заявлял он, отвечая на вопрос о планах по организации переговоров между президентами.