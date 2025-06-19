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Дмитриев оценил потери ЕС от сокращения поставок газа из России в €1 трлн

Эти данные важны для анализа экономических последствий для Европейского союза.

Источник: Аргументы и факты

Сокращение импорта российского газа обернулось для экономики стран Европейского союза убытками, превысившими один триллион евро.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума, отметив, что на сегодняшний день имеются конкретные расчёты по этим потерям.

Ранее во время беседы с представителями ведущих международных информационных агентств российский лидер Владимир Путин высказался по поводу отказа Германии от российских энергоносителей, выразив недоумение по поводу такого решения.

По его мнению, это негативно отразилось на экономике страны, которая, являясь крупнейшей в ЕС, оказалась на грани рецессии.

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