Песков: организация встречи Путина и Трампа сейчас не обсуждается

Вопросы, касающиеся организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, сейчас не поднимаются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он ответил на соответствующий вопрос.
«Нет, в настоящий момент нет», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с тем, по словам Пескова, такая встреча должна быть подготовлена.
Напомним, 18 июня Трамп заявил, что накануне провёл телефонный разговор с Путиным. Американский лидер утверждает, что в ходе беседы якобы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
Песков, в свою очередь, уточнил, что слова Трампа о времени проведения этого разговора были образными. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что президент США имел в виду разговор с Путиным, о котором сообщали в Кремле ранее.