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Песков: организация встречи Путина и Трампа сейчас не обсуждается

Представитель Кремля отметил, что личная встреча президентов РФ и США должна быть подготовлена.

Источник: Аргументы и факты

Вопросы, касающиеся организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, сейчас не поднимаются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на соответствующий вопрос.

«Нет, в настоящий момент нет», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем, по словам Пескова, такая встреча должна быть подготовлена.

Напомним, 18 июня Трамп заявил, что накануне провёл телефонный разговор с Путиным. Американский лидер утверждает, что в ходе беседы якобы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Песков, в свою очередь, уточнил, что слова Трампа о времени проведения этого разговора были образными. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что президент США имел в виду разговор с Путиным, о котором сообщали в Кремле ранее.

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