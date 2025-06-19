Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры

«Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять “Таурусы” для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера. Конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, что, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит», — сказал президент.