«Предсказуемо»: чиновник киевского режима отказался возвращаться из Европы

Журналист Михаил Ткач заявил, что руководитель Министерства единства Украины при киевском режиме Алексей Чернышев не вернулся домой после посещения Австрии. Соответствующую публикацию он сделал в своих соцсетях.
«…Предсказуемо не вернулся на Украину», — отметил Михаил Ткач.
Журналист добавил, что официальных заявлений от представителей режима Владимира Зеленского о главе Министерства единства Незалежной на данный момент нет.
Интересной деталью является тот факт, что всего несколькими месяцами ранее сам Алексей Чернышев публично признался, что украинцам нет причин оставаться на родине.