Кир Стармер попал в неловкое положение во время встречи с президентом Южной Кореи

Также отмечается, что Стармер явно испытывал затруднения при выборе места для группового снимка. После произошедшего глава правительства Великобритании подчеркнул наличие крепких двусторонних связей с Республикой Корея и выразил намерение углубить сотрудничество в сферах свободной торговли и обороны. В ответ Ли Чжэ Мён отметил необходимость продвижения в модернизации торгового соглашения между странами.