Расширяя географию: Глава Башкирии предложил проводить уроки на природе

Башкортостан — регион с богатыми природными ресурсами, играющий важную роль в экономике страны. У нас расположены ключевые центры нефтедобычи и переработки. Наши медно-колчеданные месторождения служат главной сырьевой базой цветной металлургии Урала.
В регионе десятки лечебных источников, лечебных грязей и термального пара, на которых работают санатории и дома отдыха, предлагая уникальные оздоровительные программы.
В республике сегодня большое внимание уделяет развитию туризма, новому познанию красот нашей республики. География неразрывно связана с понятием «Родина».
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с учителями географии из городов и районов республики в военно-патриотическом парке «Патриот» отметил, что именно они формируют у школьников любовь к родному краю и желание сохранить его природу.
Именно вы являетесь проводниками для детей в огромный мир, который окружает нас, и выполняете тем самым очень важную миссию. Я сам являюсь председателем Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. И главные наши соратники и партнёры в этом вопросе — учителя географии. Одним из стратегических направлений нашей управленческой команды является открытие природных богатств и красоты Башкортостана для жителей республики и страны, других государств. Поэтому мы активно развиваем туристическую инфраструктуру. А в целом ведём большую, серьёзную и целенаправленную работу в этой сфере. Но если вы, педагоги, не будете прокладывать «интеллектуальную дорожку» и прививать интерес к региону, то справиться с задачей нам будет сложно. Готов выслушать ваши предложения и рассмотреть их.
Руководитель региона положительно оценил идею разработки «Географического минимума» для школьников. Речь идёт о перечне природных объектов, которые ученик сможет посетить с учителем, классным руководителем или родителями. Для ребят начальных классов — это локации, расположенные в родном городе и районе, а для старшеклассников — по всей республике. Таким образом юные жители региона посетят наиболее значимые и узнаваемые географические точки республики.
Радий Хабиров поручил минобрнауки Башкортостана совместно с региональным отделением РГО представить предложения в этой части.
Учителя географии подняли вопрос и об издании единого учебного пособия по географии Башкортостана. Глава Башкортостана ответил, что эта тема актуальна в современных условиях.
«Такое пособие, конечно, нужно. Давайте сделаем, — сказал Радий Хабиров. — Важно, чтобы в него вошли все достижения республики в этой сфере. Это и открытие “золотых гвоздей” в Гафурийском районе, и включение геопарка “Янган-Тау” в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, и наша работа по наделению таким же статусом геопарка “Торатау”, которой мы пока занимаемся».
На встрече с педагогами также обсудили возможность финансовой поддержки школьных походов в рамках изучения географии родного края.
Радий Хабиров отметил, что проводить такие мероприятия важно, но только с соблюдением всех норм безопасности.
«Если будет разработана содержательная программа, мы готовы поддержать такие инициативы, — пояснил Глава региона. — Можно объявить конкурс подобных проектов через региональное отделение Русского географического общества».
Также участники встречи обсудили вопросы организации в школах республики «географических площадок», которые учителя могли бы использовать для проведения практических и лабораторных работ, тему изучения «золотых гвоздей», которые недавно открыли в республике.
Напомним, что международные эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» находятся на территории геопарка «Торатау» в Гафурийском районе.
Это первые объекты в России, получившие статус «золотых гвоздей» (эталонных разрезов, фиксирующих границы геологических периодов) Международной стратиграфической шкалы. Открытие таких уникальных находок имеет важное значение для всего мира. Так, на территории КНР — 10 «золотых гвоздей», а в США их — восемь.
Возраст разреза «Усолка», расположенного на территории геопарка «Торатау», — 294 млн лет. Он является мировым стандартом для определения сакмарского яруса. А «Дальний Тюлькас» (290 млн лет) является эталоном нижней границы артинского яруса пермской системы.
Появление эталонных разрезов в республике позволит сделать новый шаг в развитии науки, будет способствовать повышению узнаваемости Башкортостана в мире, продвижению геопарков, росту туристической привлекательности региона и, как следствие, его дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию.
Наша республика наделена огромными природными богатствами. И наша задача — исследовать и охранять их, давать возможность жителями знакомиться с уникальными объектами. То, что наш геологический разрез получил статус «золотого гвоздя», — прежде всего заслуга учёных. Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани работали вместе с нами, чтобы исследовать этот объект. Мы будем работать в этом направлении и дальше. Разрез «Усолка» — ещё и важная туристическая точка на карте республики. Сюда можно приехать, чтобы познакомиться с почти 300-миллионной историей нашей Земли. Поздравляю всех со знаменательным событием — открытием этого «золотого гвоздя».
Глава Башкортостана также рассказал о большой совместной работе с ЮНЕСКО по признанию на международном уровне уникальных природных объектов республики.
«Мы несколько лет боремся за то, чтобы наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш были включены ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия. В начале июля этого года узнаем, будет ли принято такое решение, — добавил руководитель региона. — А в следующем году надеемся, что в этот список войдут и наши шиханы — Торатау, Юрактау и Куштау».
Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь федеральной Комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов отметил уникальность природы республики, которую сохраняют в том числе усилиями управленческой команды региона.
«Установка “золотых гвоздей” на разрезах “Усолка” и “Дальний Тюлькас” — действительно знаковое историческое событие. Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия — страна с богатейшей природой, историей и культурой, — сказал Александр Алимов. — Благодарю Главу республики за плодотворное сотрудничество по тематике ЮНЕСКО. Регион является пионером в стране по созданию геопарков. Это способствует сохранению бережного отношения к природе и развитию туризма. Геопарк “Янган-Тау” дал импульс развитию национальной сети таких территорий».
«Моего профессионального опыта пока не хватает, чтобы оценить величие события. Работы на самом деле проделано очень много. Впереди у нас — также большой труд, связанный с дальнейшим продвижением этой повестки, — отметил Алексей Розанов. — Огромное спасибо Главе Башкортостана за внимание к этому уникальному проекту», — сказал председатель Межведомственного стратиграфического комитета России, академик РАН Алексей Розанов.
Директор Института геологии УФИЦ РАН Сергей Ковалёв отметил, что Башкортостан обладает уникальным объектами, которые могут стать основой для развития науки, образования и экотуризма. Он предложил создать научно-образовательный центр с полевыми практиками, международными проектами и постоянной исследовательской работой. Это позволит привлечь ведущие научные школы и использовать природный потенциал республики для социально-экономического развития.
В беседе с корреспондентом «Башинформа» руководитель региона высоко оценил значимость признания геологических разрезов эталонными на международном уровне.
В России ранее не было ни одного «золотого гвоздя». Наши учёные долго вели работу на территории Башкортостана. Нужно было исследовать геологический разрез, подвергнуть анализу. В результате мы получили международный статус «золотого гвоздя». Важно, что геопарк «Торатау» активно развивается, становится центром привлечения туристов. У нас достаточно много планов в этой части, связанных, конечно, с сохранением всех экологических требований.
Глава республики, когда у него есть возможность старается в свой выходной посещать интересные места республики и в своих соцсетях рассказывать о красотах родного края, и призывает жителей региона путешествовать по Башкортостану.
А мы напомним Топ-10 уникальных «адресов» Башкортостана.
Стерлитамакские шиханы — это древние холмы, которые когда-то были коралловыми рифами на дне древнего Пермского моря. Возраст Торатау, Юрактау и Куштау больше 230 миллионов лет.
Гора Янгантау — особенное место в Башкирии, где происходят удивительные вещи. Она поднимается на 504 метра над уровнем моря. На её вершине есть трещины, из которых постоянно выходят горячие струи пара. Внутри горы находятся горячие газы, которые нагреваются до температуры от +37 до +150 градусов. В одной из скважин, пробуренной на глубину 90 метров, температура достигает целых 380 градусов! На горе есть пять таких «горячих» мест. Ученые выяснили, что самые горячие участки находятся на южном склоне горы. При этом в этом районе нет вулканов. Никто до сих пор точно не знает, почему на горе Янгантау происходят такие явления.
Шульган-Таш — одна из самых известных и больших пещер на Урале. В 1954 году здесь нашли древние наскальные рисунки. Их сделал ученый А. В. Рюмин. Рисунки очень старые — им 14−14,5 тысяч лет. Всего их около двухсот, но хорошо сохранились только около тридцати. Они большие — от 44 до 112 сантиметров. Почти все рисунки сделаны красной краской, но есть и те, что сделаны углем. На стенах пещеры нарисованы мамонты, лошади, другие животные и люди.
Иремель — одна из самых красивых гор на Урале. Она вторая по высоте на Южном Урале, ее высота 1582 метра.
Самая высокая гора Южного Урала — Ямантау, она на 58 метров выше, 1640 метров. Издавна люди считали Иремель священной горой, где жили боги. Башкиры, жившие здесь, запрещали обычным людям подниматься на эту гору.
Красноусольские минеральные источники — это небольшие ручейки, которые текут по обоим берегам реки Усолки. Вода в этих источниках содержит много разных полезных веществ, таких как соли радия, литий, стронций, барий, йод, бром и аммоний. В 2,5 километрах от села Красноусольское есть особенный родник, который называется Усольский горький. Вода в нем очень необычная и горькая на вкус. Этот родник — настоящий памятник природы. Ученые до сих пор не до конца понимают, почему вода в нем такая особенная.
Аслыкуль — самое большое озеро в Башкирии. Его площадь — около 23,5 квадратных километров. Есть несколько версий, что означает это название: «горькое озеро», «развалистое озеро» или «светлое озеро». Слово «горькое» может означать, что вода в озере солёная, потому что оно не имеет выхода в другие водоёмы. Аслыкуль можно сравнить с маленьким морем в центре Башкирии.
«Ирендыкский медведь» — это большой золотой самородок. Он считается ценным для всей России и Башкирии. Самородок нашли в 1992 году на востоке Ирендыкских гор, рядом с деревней Кусеево в Баймакском районе. Его обнаружил механизатор Р. И. Утягулов, когда пахал землю. Самородок он нашел на глубине около 30 сантиметров. Утягулов назвал его «Ирендыкский медведь», потому что он похож на медведя. По легенде, башкиры подарили этот самородок Ивану Грозному как знак уважения. Но по дороге на обоз напали разбойники. Один из стрельцов успел спрятать самородок в землю. Его нашли только через 435 лет. Сейчас «Ирендыкский медведь» хранится в Национальном музее Республики Башкортостан. Посетители музея могут увидеть его на специальных выставках.
Инзерские зубчатки — это горный массив, который тянется между реками Большой Инзер и Тирлян. Это одно из самых красивых мест в Башкортостане. По местным легендам, хребет стоит на границе между добром и злом, между горой Ямантау (где, по преданию, живут злые духи) и горой Иремель (священной горой, где живут добрые духи).Скалы Инзерских зубчаток похожи на зубы огромного дракона, застывшие во времени. Они состоят из кварцита и кварцитопесчаника и достигают высоты 1161 метр. Общая длина этого горного участка — около 10 километров. Самая красивая и популярная часть — северная. Там находится удивительный скальный цирк, где 30-метровые скалы стоят в круг и образуют красивые формы.
Источник Кургазак — это особенное место в Башкирии, которое любят туристы. Он находится рядом с границей Челябинской области и Республики Башкортостан, в деревне Комсомол. Вода в этом источнике идет из ручья, который стекает со склонов гор. Сам источник образован двумя мощными выходами воды, которые называются грифонами. Вода выходит на поверхность через трещины в земле. Температура воды всегда одинаковая — около +16 градусов, хотя она может немного меняться. Особенное в этой воде то, что она почти не имеет вкуса, в отличие от других минеральных вод, которые часто соленые или горькие. В 2007 году вода из источника Кургазак была признана одной из лучших в России и получила награду за высокое качество в Башкирии.
Природный парк «Мурадымовское ущелье» — это красивое место на юге Башкортостана. Он находится в двух районах: Кугарчинском и Зилаирском. В парке много пещер — больше 40 штук. В некоторых пещерах нашли рисунки и следы древних людей. Там растут редкие растения, которые встречаются только в этом месте. Среди животных в парке можно увидеть медведей, лосей, кабанов, волков, лисиц и зайцев. Особенно интересен сапсан — это хищная птица, которая летает быстрее всех. Парк славится своей красивой природой: здесь есть высокие горы, крутые скалы, загадочные пещеры и быстрые реки.