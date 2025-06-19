Расширяя географию: Глава Башкирии предложил проводить уроки на природе

Источник Кургазак — это особенное место в Башкирии, которое любят туристы. Он находится рядом с границей Челябинской области и Республики Башкортостан, в деревне Комсомол. Вода в этом источнике идет из ручья, который стекает со склонов гор. Сам источник образован двумя мощными выходами воды, которые называются грифонами. Вода выходит на поверхность через трещины в земле. Температура воды всегда одинаковая — около +16 градусов, хотя она может немного меняться. Особенное в этой воде то, что она почти не имеет вкуса, в отличие от других минеральных вод, которые часто соленые или горькие. В 2007 году вода из источника Кургазак была признана одной из лучших в России и получила награду за высокое качество в Башкирии.