На Украине сумма взятки, за которую можно откупиться от принудительной мобилизации, достигает 10 тыс. долларов США. Об этом РИА Новости рассказал член пророссийского подполья в городе Николаеве.
В подполье отметили, что откупиться от службы в рядах ВСУ можно почти на любом этапе мобилизации.
«В “бусике” (автобусе ТЦК) это стоит 500−1000 долларов, на полигоне может доходить до 10 000 долларов», — сказал собеседник агентства.
Ранее жительница оккупированного ВСУ города Херсона, также являющаяся членом пророссийского подполья, рассказала, что украинская молодежь бежит из страны, чтобы не воевать за киевский режим.
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