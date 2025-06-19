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Подполье раскрыло, за какую сумму можно откупиться от принудительной мобилизации на Украине

На Украине сумма взятки, за которую можно откупиться от принудительной мобилизации, достигает 10 тыс.

На Украине сумма взятки, за которую можно откупиться от принудительной мобилизации, достигает 10 тыс. долларов США. Об этом РИА Новости рассказал член пророссийского подполья в городе Николаеве.

В подполье отметили, что откупиться от службы в рядах ВСУ можно почти на любом этапе мобилизации.

«В “бусике” (автобусе ТЦК) это стоит 500−1000 долларов, на полигоне может доходить до 10 000 долларов», — сказал собеседник агентства.

Ранее жительница оккупированного ВСУ города Херсона, также являющаяся членом пророссийского подполья, рассказала, что украинская молодежь бежит из страны, чтобы не воевать за киевский режим.

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