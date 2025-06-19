Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил об отсутствии осложнений в отношениях с Казахстаном

Президент России назвал Казахстан союзником и подчеркнул особый характер двустороннего взаимодействия.

Источник: Казинформ

Между Россией и Казахстаном сохраняются союзнические отношения без осложнений, сообщает ИА El.kz.

Во время общения с заместителем директора ТРК Президента РК Аскаром Джалдиновым глава Российской Федерации заявил, что не видит никаких проблем в развитии сотрудничества между двумя странами. По его словам, Казахстан остаётся одним из ближайших партнёров России и стратегическим союзником.

— У нас самая протяжённая сухопутная граница в мире. Это важно, и мы готовы развивать отношения и в этом направлении. Казахстан — это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений, вообще никаких, — отметил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что между странами налажено плотное взаимодействие на уровне правительств, министерств и глав государств. Он напомнил, что регулярно встречается с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и такие контакты происходят в «нон-стоп режиме».

Путин отметил союзнические отношения с Казахстаном и в рамках международных объединений — таких как ОДКБ, Евразийский экономический союз и ШОС. Также особое значение, по его словам, имеют многолетние исторические, культурные и гуманитарные связи между народами двух стран.

Отвечая на вопрос о перспективах развития торгово-экономических связей, Президент РФ заверил, что Москва и Астана намерены искать новые направления взаимодействия, несмотря на глобальные вызовы.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше