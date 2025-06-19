Путин заявил об отсутствии осложнений в отношениях с Казахстаном

Между Россией и Казахстаном сохраняются союзнические отношения без осложнений, сообщает ИА El.kz.
Во время общения с заместителем директора ТРК Президента РК Аскаром Джалдиновым глава Российской Федерации заявил, что не видит никаких проблем в развитии сотрудничества между двумя странами. По его словам, Казахстан остаётся одним из ближайших партнёров России и стратегическим союзником.
— У нас самая протяжённая сухопутная граница в мире. Это важно, и мы готовы развивать отношения и в этом направлении. Казахстан — это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений, вообще никаких, — отметил Владимир Путин.
Президент также подчеркнул, что между странами налажено плотное взаимодействие на уровне правительств, министерств и глав государств. Он напомнил, что регулярно встречается с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и такие контакты происходят в «нон-стоп режиме».
Отвечая на вопрос о перспективах развития торгово-экономических связей, Президент РФ заверил, что Москва и Астана намерены искать новые направления взаимодействия, несмотря на глобальные вызовы.