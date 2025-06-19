Путин: Иран не заинтересовался сотрудничеством с Россией в сфере ПВО

До этого Путин заявил о готовности России обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности Израиля по вопросам безопасности. Президент добавил, что Россия уже обсуждала детали с израильской и американской сторонами, а также передала определенные сигналы иранским партнерам.