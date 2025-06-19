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Путин: Иран не заинтересовался сотрудничеством с Россией в сфере ПВО

Тегеран не проявил заинтересованности в совместной работе с Москвой в области противовоздушной обороны. Об этом в среду, 18 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Тегеран не проявил заинтересованности в совместной работе с Москвой в области противовоздушной обороны. Об этом в среду, 18 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

По его словам, Россия ранее предлагала Ирану сотрудничество в сфере ПВО, однако иранские партнеры не показали ожидаемой реакции, и инициатива не получила развития.

— Нас наши иранские друзья об этом и не просят, — цитирует Путина РИА Новости.

До этого Путин заявил о готовности России обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности Израиля по вопросам безопасности. Президент добавил, что Россия уже обсуждала детали с израильской и американской сторонами, а также передала определенные сигналы иранским партнерам.

Ранее МИД России заявил, что Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва призывает Иерусалим и Тегеран к максимальной сдержанности, чтобы перейти на мирный трек урегулирования конфликта.

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