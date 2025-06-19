Стармер перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком на саммите G7

В материале говорится, что после случившегося Ли Чжэ Мён сам подошел к британскому премьеру для приветствия. Затем, как сообщает газета, Стармер замешкался и не сразу нашел подходящее место для совместной фотографии мировых лидеров, но в итоге смог сориентироваться.
The Daily Mail также упомянула, что ранее на саммите президент США Дональд Трамп случайно уронил документы по трансатлантическому торговому соглашению, которые ему помог собрать Стармер. После этого премьеру пришлось оправдываться, так как его действия сочли неуместными.
«У нас не было большого выбора в отношении документов и того, как их собрать, поскольку, как вы, вероятно, знаете, существовали довольно строгие правила относительно того, кто может приближаться к президенту [США]», — сказал Стармер журналистам.