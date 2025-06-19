Суд в Малайзии ограничил работу Telegram

Малайзийский Высокий суд вынес временный запрет на работу мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщило местное информационное агентство Bernama.
Как уточняется, такое решение суд принял по запросу Комиссии по связи и мультимедиа Малайзии, которая обвинила Telegram в распространение нарушающего законы страны контента.
«Из-за неудовлетворительного соответствия Telegram требованиям был получен временный судебный запрет от Высокого суда, чтобы остановить распространение оскорбительных материалов и предотвратить публикацию аналогичного контента», — рассказали агентству в комиссии.
Bernama пишет, что в четверг регулятор подал гражданский иск против Telegram и двух каналов, обвинив их в распространении контента, который может подорвать доверие к госорганам и поставить под угрозу общественный порядок. Речь идет о каналах «Edisi Siasat» и «Edisi Khas» — их уличили публикации контента, нарушающего положения малайзийского закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года.
Ранее стало известно, что Павел Дуров не стал отвечать в Telegram на вопрос Эммануэля Макрона о президентских выборах в Румынии.