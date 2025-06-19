Суд в Малайзии ограничил работу Telegram

Bernama пишет, что в четверг регулятор подал гражданский иск против Telegram и двух каналов, обвинив их в распространении контента, который может подорвать доверие к госорганам и поставить под угрозу общественный порядок. Речь идет о каналах «Edisi Siasat» и «Edisi Khas» — их уличили публикации контента, нарушающего положения малайзийского закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года.