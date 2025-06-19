Захарова сообщила, когда РФ примет решение о признании властей Афганистана

Москва «в свое время» примет решение о признании действующих властей Афганистана, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
Так она ответила на соответствующий вопрос.
«Что касается официального признания действующих афганских властей, полагаем, что соответствующее решение будет принято российским руководством в своё время», — сказала официальный представитель МИД РФ, которую цитирует РИА Новости.
Захарова отметила, что Россия проинформировала власти Афганистана о повышении уровня дипломатического представительства этой республики в Москве до посла. Она добавила, что в РФ сейчас ожидают прибытия главы афганской миссии.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и приостановил запрет деятельности на российской территории движения «Талибан», которое контролирует власть в Афганистане.
В начале июня стало известно, что власти афганское руководство официально назначило Мовлави Гул Хасана послом республики в РФ.