Федеральные власти пошли навстречу рыбакам Хабаровского края

Совет Федерации поддержал изменения в закон о рыболовстве. Речь идёт о новом порядке переоформления без торгов договоров на участки для вылова лососевых видов рыб. Таким образом государство пошло навстречу дальневосточным рыбакам, условия для рыбодобычи сделали более щадящими, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Внесенный правительством России первоначальный законопроект вызвал серьёзный резонанс в рыбацком сообществе и регионах Дальнего Востока. Финансовая нагрузка, особенно в текущих условиях, оказалась непосильной — платить всю сумму за переоформление сразу многим предприятиям попросту не под силу. Например, размер платы за переоформление участков в Хабаровском крае составляет около 13 млрд рублей, — рассказал сенатор Хабаровского края Виктор Калашников.
Сенаторы и депутаты Госдумы от Дальнего Востока, законодательные органы и органы исполнительной власти дальневосточных регионов внесли в законопроект более 70 поправок в части сроков и условий оформления новых договоров.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов организовали взаимодействие с ассоциациями отрасли, представителями бизнеса. Их предложения, обращения по продлению срока переоформления участков, периода по рассрочке платежей вошли в комплект поправок от органов власти прибрежных регионов Дальнего Востока и представляющих их сенаторов.
Совместная позиция сенаторов, депутатов, регионов, рыболовецких ассоциаций позволила выработать компромиссный вариант закона. В итоге сдвинут с 2025 на 2026 год срок подачи заявления на переоформление — до 1 апреля и заключения договора — до 1 июня.
Правительство РФ также изменило порядок и период рассрочки по оплате за оформление договора.
Оплата будет проходить в четыре этапа за три года:
— 25% при заключении договора;
— 15% в первый год;
— 30% во второй год;
— 30% в третий год.
Ранее оплата предусматривала три этапа в течение двух лет, при этом 40% от стоимости аренды рыболовного участка вносилось при заключении договора.