Федеральные власти пошли навстречу рыбакам Хабаровского края

— Внесенный правительством России первоначальный законопроект вызвал серьёзный резонанс в рыбацком сообществе и регионах Дальнего Востока. Финансовая нагрузка, особенно в текущих условиях, оказалась непосильной — платить всю сумму за переоформление сразу многим предприятиям попросту не под силу. Например, размер платы за переоформление участков в Хабаровском крае составляет около 13 млрд рублей, — рассказал сенатор Хабаровского края Виктор Калашников.