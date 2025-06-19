«Невероятный ущерб»: посол Израиля возмутился эффективностью иранских ракет

Стоит отметить, что опасения политического эшелона Израиля вполне оправданы в условиях, когда их противовоздушная оборона «Железный Купол» перестала справляться с волнами иранских снарядов. Также ранее инсайдер в руководстве Исламской Республики заявил, что у страны еще осталось «много козырей в рукаве», о которых не осведомлен ЦАХАЛ.