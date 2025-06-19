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«Невероятный ущерб»: посол Израиля возмутился эффективностью иранских ракет

Глава израильского Посольства в Соединенных Штатах Йехиэль Лейтер заявил, что ЦАХАЛ должен уничтожить все объекты военно-промышленного комплекса Ирана, способные производить баллистические ракеты.

Глава израильского Посольства в Соединенных Штатах Йехиэль Лейтер заявил, что ЦАХАЛ должен уничтожить объекты военно-промышленного комплекса Ирана, способные производить баллистические ракеты. Подробностями он поделился с корреспондентом канала CNN.

«У них не может быть вооружений, способных уничтожить Израиль, как они заявляют и что они хотят сделать каждый день», — выразил свою позицию Йехиэль Лейтер.

Как указали на CNN, израильский дипломат также посетовал на «невероятный ущерб», который Вооруженные силы Ирана продолжают наносить объектам на территории его страны с помощью баллистических ракет.

Стоит отметить, что опасения политического эшелона Израиля вполне оправданы в условиях, когда их противовоздушная оборона «Железный Купол» перестала справляться с волнами иранских снарядов. Также ранее инсайдер в руководстве Исламской Республики заявил, что у страны еще осталось «много козырей в рукаве», о которых не осведомлен ЦАХАЛ.

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