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Путин высказался о наличии «плана Б» для Беларуси и России при усилении санкций

Путин сказал про наличие «плана» Б для России и Беларуси, если санкции будут усилены.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, которая состоялась 18 июня, высказался о наличии «плана Б» для Беларуси и России при усилении санкций, пишет БелТА.

На вопрос про наличие у Союзного государства «плана Б» на случай, если санкции будут усиливаться, Владимир Путин сказал, что первым является план А, где прописано, что и как необходимо делать для того, чтобы развивались экономики и отношения двух стран.

— Потом план Б. Если что-то не получается, смотри план А. У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, — заявил президент России.

Путин акцентировал внимание на том, что уровень товарооборота между Беларусью и Россией достиг 50 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это серьезные цифры.

Тем временем в Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, что будет с пенсиями и пособиями, если базовый счет в банке не открыт до 20 июня: «Деньги не сгорят, а будут выплачены позже».

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник США Кит Келлог приедет в Беларусь для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

А еще синоптики предупредили белорусов из-за сильного ветра 20 м/с и гроз 19 июня: «Погода может быть непредсказуемой».

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