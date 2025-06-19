Путин высказался о наличии «плана Б» для Беларуси и России при усилении санкций

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, которая состоялась 18 июня, высказался о наличии «плана Б» для Беларуси и России при усилении санкций, пишет БелТА.
На вопрос про наличие у Союзного государства «плана Б» на случай, если санкции будут усиливаться, Владимир Путин сказал, что первым является план А, где прописано, что и как необходимо делать для того, чтобы развивались экономики и отношения двух стран.
— Потом план Б. Если что-то не получается, смотри план А. У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, — заявил президент России.
Путин акцентировал внимание на том, что уровень товарооборота между Беларусью и Россией достиг 50 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это серьезные цифры.
Тем временем в Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, что будет с пенсиями и пособиями, если базовый счет в банке не открыт до 20 июня: «Деньги не сгорят, а будут выплачены позже».
Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник США Кит Келлог приедет в Беларусь для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
А еще синоптики предупредили белорусов из-за сильного ветра 20 м/с и гроз 19 июня: «Погода может быть непредсказуемой».