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Военный эксперт сообщил о продвижении российской армии в Харьковской области

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области.

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области. Армия РФ продвинулась вперед и находится всего в двух километрах от села Кутьковка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения населенного пункта Долгенькое наши войска продолжили развивать успех. ВС РФ продвинулись на юго-запад, сократив тем самым до 2 км расстояние до населенного пункта Кутьковка», — рассказал военный эксперт.

Также Марочко рассказал о других продвижениях ВС РФ в Харьковской области. Так, российские бойцы заняли новые позиции северо-западнее Двуречной и северо-восточнее Западного.

Небольшое продвижение на север зафиксировано и в Дорошовке, добавил Марочко.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Долгенькое в Харьковской области 18 июня.