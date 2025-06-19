«Мы хотим»: в Польше озвучили новое требование к НАТО

Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что инфраструктура стратегических поставок топлива Североатлантического альянса должна быть также обустроена и на территории Восточной Европы. Его слова приводит информагентство «Прайм».
«…Мы хотим, чтобы они были продлены до нашей части Европы. Мы хотели бы, чтобы постановления были конкретны, в том числе о финансировании из средств НАТО», — процитировали Анджея Дуду в «Прайм».
Президент добавил, что тема стратегических трубопроводов будет поднята в рамках предстоящего саммита стран-членов Североатлантического альянса, который запланирован на 24 июня.
Стоит отметить, что обеспечение страны энергоресурсами сейчас не является единственным актуальным вопросом на повестке дня в Польше. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале разобрала скандал, фигурантом которого стал глава польского Кабмина Дональд Туск.