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Путин сказал, что Лукашенко сохранил в Беларуси

Путин объяснил, что удалось сохранить Лукашенко в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время с руководителями мировых информационных агентств 18 июня сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко сохранил в стране, сообщает БелТА.

Путин акцентировал внимание на том, что Россия и Беларусь ищут возможности развития отношений в разных сферах, в которых раньше, возможно, никогда не сотрудничали, или же какое-то сотрудничество было со времен Советского союза. В качестве примера он назвал микроэлектронику.

— Лукашенко многие ругали, подсмеивались над ним за то, что он сохраняет какую-то советскую плановую систему и так далее. Во-первых, этого нет. А во-вторых, все-таки Александр Григорьевич сохранил некоторые отрасли, которые сейчас, особенно в условиях жестких санкций, оказались как никогда востребованы. В том числе предприятия в области микроэлектроники, — подчеркнул президент России.

По словам Владимира Путина, нужно в указанном многое сделать и выходить на другие цифры. Он добавил, что в других странах все это делалось десятилетиями. Президент заметил, что у Беларуси и России есть возможность сделать хороший, быстрый, мощный и большой шаг совместно.

Тем временем президент России Владимир Путин высказался о наличии «плана Б» для Беларуси и России при усилении санкций.

Ранее Нацбанк Беларуси сказал про изменения в интернет-платежах с 19 июня.

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