Путин сказал, что Лукашенко сохранил в Беларуси

— Лукашенко многие ругали, подсмеивались над ним за то, что он сохраняет какую-то советскую плановую систему и так далее. Во-первых, этого нет. А во-вторых, все-таки Александр Григорьевич сохранил некоторые отрасли, которые сейчас, особенно в условиях жестких санкций, оказались как никогда востребованы. В том числе предприятия в области микроэлектроники, — подчеркнул президент России.