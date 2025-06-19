Мэр Екатеринбурга рассказал, что будет вместо парковки на площади 1905 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по летнему преображению центральной площади. В июле на площади 1905 года вместо парковки создадут общественное пространство для отдыха и активностей «Лето на площади».
Территорию украсят сотнями зеленых насаждений и клумбами, установят скамейки и зонты.
Как отметили в мэрии, все конструкции будут мобильными — чтобы иметь возможность приспособить пространство для выставок, концертов, ярмарок или спортивных мероприятий.
«Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством в нашем городе. Ярчайший пример — открытый в прошлом году ледовый каток. За несколько месяцев работы его посетили около 80 тысяч человек, — отметил Алексей Орлов. — Это говорит о том, что новая локация стала не просто местом развлечений, но и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей уральской столицы».