Мэр Екатеринбурга рассказал, что будет вместо парковки на площади 1905 года

«Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством в нашем городе. Ярчайший пример — открытый в прошлом году ледовый каток. За несколько месяцев работы его посетили около 80 тысяч человек, — отметил Алексей Орлов. — Это говорит о том, что новая локация стала не просто местом развлечений, но и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей уральской столицы».