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Мэр Екатеринбурга рассказал, что будет вместо парковки на площади 1905 года

В июле на центральной площади вместо парковочной зоны будет создано общественное пространство для отдыха и активностей.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по летнему преображению центральной площади. В июле на площади 1905 года вместо парковки создадут общественное пространство для отдыха и активностей «Лето на площади».

Территорию украсят сотнями зеленых насаждений и клумбами, установят скамейки и зонты.

Как отметили в мэрии, все конструкции будут мобильными — чтобы иметь возможность приспособить пространство для выставок, концертов, ярмарок или спортивных мероприятий.

«Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством в нашем городе. Ярчайший пример — открытый в прошлом году ледовый каток. За несколько месяцев работы его посетили около 80 тысяч человек, — отметил Алексей Орлов. — Это говорит о том, что новая локация стала не просто местом развлечений, но и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей уральской столицы».