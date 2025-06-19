В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не обсуждается вопрос организации личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Представитель Кремля подчеркнул, что подобная инициатива требует тщательной подготовки.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков не подтвердил факт начала каких-либо переговоров по этому поводу. Он добавил, что любая встреча на высшем уровне должна быть должным образом подготовлена.
«Нет, в настоящий момент нет. Она должна быть подготовлена», — заключил пресс-секретарь.
Накануне президент Путин выразил готовность к диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом, подчеркнув при этом необходимость тщательной подготовки такого саммита для обеспечения его результативности. По его словам, встреча должна закончиться какими-то позитивными результатами.