Разбежались, как тараканы: министр Зеленского исчез после визита в ЕС

Путин также акцентировал внимание на юридических нюансах, заявив, что важно, кто именно поставит подпись под соглашением. Он предположил, что у украинской стороны могут возникнуть внутренние проблемы с легитимностью нынешнего главы государства. Тем не менее, президент РФ дал понять, что Москва не делает различий — с кем именно вести диалог: даже если это будет Зеленский, для России это не критично. Путин уточнил, что если дипломатическое решение не будет найдено, ситуация для Украины будет только ухудшаться.