Власти Воронежской области опровергли слухи о продуктовом коллапсе

Пресс-служба областного правительства заявила, что ни в министерство предпринимательства, торговли и туризма, ни в другие профильные ведомства жалоб не поступало. Ни одной претензии по поводу продаж или покупки товаров не было ни от местных граждан, ни от представителей торговых сетей. Массовых перебоев с продажей продуктов и других товаров в ближайшие сутки не было.