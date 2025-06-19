Власти Воронежской области опровергли слухи о продуктовом коллапсе

Пресс-служба областного правительства заявила, что ни в министерство предпринимательства, торговли и туризма, ни в другие профильные ведомства жалоб не поступало. Ни одной претензии по поводу продаж или покупки товаров не было ни от местных граждан, ни от представителей торговых сетей. Массовых перебоев с продажей продуктов и других товаров в ближайшие сутки не было.
— Напомним, что временное ограничение мобильного интернета в регионе может вводится по соображениям безопасности — исходя из текущей оперативной обстановки, — сообщили в облправительстве.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал о реакции операторов и абонентов на массовый сбой работы мобильной сети в Воронеже. Местным жителям пояснили, как пользоваться мобильным интернетом во время отключений. Мобильный интернет не работал в Воронежской области из-за опасности атаки.