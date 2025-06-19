В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов киевских радикалов, которому в ночь на четверг подверглись сразу 11 субъектов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале ведомства.
Как указали в Минобороны, атака боевиков ВСУ началась в 21:20 среды, 18 июня, и завершилась в 06:40 четверга, 19 июня. В этот раз неонацисты задействовали сразу 81 беспилотник.
Средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали множественные цели противника в небе над Брянщиной и Курщиной — там уничтожили 19 и 17 дронов, соответственно.
Также 13 БПЛА сбили на территории Смоленской области. Еще 7 уничтожили в Волгоградском регионе.
На Ростовскую область и Крымский полуостров пришлось по 5 беспилотников. Также 6 целей ликвидировали в небе над Орловщиной.
По 3 дрона пришлось на Белгородчину и Астраханскую область, а на территорию столичного региона налет совершил лишь один беспилотник. Еще 2 БПЛА уничтожили в небе над Рязанской областью.
К сожалению, попытки радикалов киевского режима нанести удары по мирным регионам РФ происходят практически каждую ночь. Однако российские Вооруженные силы продолжает устранять исходящую от боевиков угрозу — ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему массированный удар по объектам ВСУ 17 июня можно считать началом «более жестких методов» борьбы с неонацистами.