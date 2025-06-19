Дмитриев назвал страну, которая может стать мостом для примирения России с ЕС

Тем временем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании смогут обсуждать возвращение на российский рынок только после того, как будут сняты санкции с нашей страны. Он также дал понять, что готов обсуждать перспективы только с теми бизнес-структурами, которые окажут влияние на политическое решение по отмене ограничений. При этом Мантуров подчеркнул, что те иностранные компании, которые остались в России и ведут себя добросовестно, смогут сохранить свои позиции.