Захарова заявила об ожидании РФ предложений от США по продолжению контактов

Захарова напомнила, что недавно должен был состояться третий раунд, однако Вашингтон сообщил о невозможности участия в предложенные даты. Поэтому Москва ожидает от коллег из США новых предложений, и в настоящее время идут соответствующие контакты, уточнила Захарова.