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Захарова заявила об ожидании РФ предложений от США по продолжению контактов

Взаимодействие между Россией и США поддерживается через посольства, а также посредством телефонных переговоров на высшем уровне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Россия ожидает от американской стороны инициатив по продолжению двусторонних контактов по «раздражителям». Об этом на ПМЭФ сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в настоящее время ведутся переговоры о потенциальных новых встречах для обсуждения этих вопросов.

«Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях», — цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова напомнила, что недавно должен был состояться третий раунд, однако Вашингтон сообщил о невозможности участия в предложенные даты. Поэтому Москва ожидает от коллег из США новых предложений, и в настоящее время идут соответствующие контакты, уточнила Захарова.

Она также подчеркнула, что взаимодействие между двумя государствами поддерживается через посольства, а также посредством телефонных переговоров на высшем уровне.

Ранее Захарова назвала слова канцлера ФРГ Мерца об Израиле «самыми страшными».

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