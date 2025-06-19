Захарова заявила об ожидании РФ предложений от США по продолжению контактов

Россия ожидает от американской стороны инициатив по продолжению двусторонних контактов по «раздражителям». Об этом на ПМЭФ сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в настоящее время ведутся переговоры о потенциальных новых встречах для обсуждения этих вопросов.
«Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях», — цитирует дипломата РИА Новости.
Захарова напомнила, что недавно должен был состояться третий раунд, однако Вашингтон сообщил о невозможности участия в предложенные даты. Поэтому Москва ожидает от коллег из США новых предложений, и в настоящее время идут соответствующие контакты, уточнила Захарова.
Она также подчеркнула, что взаимодействие между двумя государствами поддерживается через посольства, а также посредством телефонных переговоров на высшем уровне.
Ранее Захарова назвала слова канцлера ФРГ Мерца об Израиле «самыми страшными».