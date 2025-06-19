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Армения ответила на высказывания в России о деле Карапетяна

Армения назвала вмешательством в свои дела высказывания в РФ о деле Карапетяна.

Источник: Комсомольская правда

Ереван направил Москве официальную ноту из-за вмешательства во внутренние дела после высказываний, связанных с делом против главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян,

«Вчера … прозвучали неприемлемые призывы, искаженные оценки и личные оскорбления, в том числе в адрес руководства Армении», — приводит его слова Armenia Today.

Мирзоян заявил, что заявления о задержанном в Армении предпринимателе противоречат дружбе между Ереваном и Москвой, а также документам, регулирующим отношения двух стран.

Напомним, ереванский суд арестовал Карапетяна на два месяца, обвинив его в призывах к свержению власти в Армении. Российский предприниматель армянского происхождения назвал обвинения беспочвенными.

Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах национализировать электрические сети, которые принадлежат Карапетяну. Глава правительства уверенно заявил, что национализация «произойдет быстро».

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