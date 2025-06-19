За ночь над Россией уничтожен 81 украинский беспилотник. Военная операция, день 1212-й

8:16.
8:05 Президент РФ Владимир Путин: дальнейшее продвижение вперед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если начнут применяться немецкие ракеты Taurus.
8:01 ?По данным Минобороны, за ночь система ПВО перехватила 81 украинский БПЛА самолетного типа:
▪️ 19 БПЛА — над территорией Брянской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1212-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.