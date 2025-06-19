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За ночь над Россией уничтожен 81 украинский беспилотник. Военная операция, день 1212-й

В ночь на 19 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего целей сбито над Брянской (19), Курской (17) и Смоленской (13) областями. Также БПЛА сбиты над Волгоградской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Рязанской областями, в Крыму и Московском регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:16.

8:05 Президент РФ Владимир Путин: дальнейшее продвижение вперед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если начнут применяться немецкие ракеты Taurus.

8:01 ?По данным Минобороны, за ночь система ПВО перехватила 81 украинский БПЛА самолетного типа:

▪️ 19 БПЛА — над территорией Брянской области,

▪️ 17 БПЛА — над территорией Курской области,
▪️ 13 БПЛА — над территорией Смоленской области,
▪️ 7 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
▪️ 6 БПЛА — над территорией Орловской области,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Ростовской области,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Республики Крым,
▪️ по 3 БПЛА — над территориями Белгородской, Астраханской областей,
▪️ 2 БПЛА — над территорией Рязанской области,
▪️ 1 БПЛА — над Московским регионом.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1212-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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