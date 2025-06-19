В Крыму рассказали, как Зеленский загнал себя в тупик

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись признать Крым российским регионом, загнал себя в тупик. Такое заявление в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного, теперь взять и признать для него все равно что застрелиться», — заявил спикер парламента республики.
Константинов добавил, что Зеленский и его команда — это люди без берегов, именно в этом и кроется их опасность. Более того, Константинов считает, что «они не живут Украины и их ничего не связывает с этой страной».
Ранее стало известно, что один из украинских министров, отправившись в Австрию в составе официальной делегации вместе с Зеленским, не вернулся обратно на Украину. Речь идет о министре по вопросам объединения Украины Алексее Чернышеве.