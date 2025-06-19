В ходе боев за село Малиновка Донецкой Народной Республики солдат группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взял в плен радикалов ВСУ с помощью техники убеждения. Подробностями с РИА Новости поделился командир штурмового взвода с позывным «Росомаха».
«…На одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», — процитировали бойца «Росомаху» на РИА Новости.
Дополнительно штурмовик охарактеризовал поступок сослуживца как применение «божьего слова».
Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские солдаты используют дар убеждения для противодействия боевикам киевского режима. Ранее стала известна история мотострелка, который довел неонацистов ВСУ до паники русской бранью.