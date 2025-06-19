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Марочко: ВС РФ продвинулись на юго-западе Харьковской области

Около 2 километров осталось до села Кутьковка.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска продвинулись в юго-западной части Харьковской области Украины, до 2 километров сократив расстояние до села Кутьковка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После освобождения села Долгенькое ВС РФ продолжили развивать успех. Северо-западнее поселка Двуречная и северо-восточнее села Западное наши бойцы заняли новые позиции в лесистой местности. В селе Дорошовка есть небольшое продвижение на север», — отметил военный эксперт.

Об освобождении Долгенького Минобороны РФ сообщило накануне. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».