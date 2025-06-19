Марочко: ВС РФ продвинулись на юго-западе Харьковской области

Российские войска продвинулись в юго-западной части Харьковской области Украины, до 2 километров сократив расстояние до села Кутьковка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.