В Красноярском крае представлен новый Путеводитель по бюджету

Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
Министерство финансов Красноярского края анонсировало выход нового издания брошюры «Путеводитель по бюджету Красноярского края». Этот документ призван помочь жителям региона разобраться в структуре краевого бюджета на 2025 год, источниках доходов, направлениях расходов и предстоящих проектах.
В брошюре содержится информация о ключевых аспектах бюджетного процесса, реализации национальных проектов и структуре бюджета развития. Также выделен отдельный раздел, посвящённый повышению финансовой грамотности и возможностям участия граждан в бюджетных инициативах, включая инициативное бюджетирование.
Особенностью нового выпуска стало тематическое оформление, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В брошюре представлены интересные факты о памятниках и мемориалах, расположенных в различных районах Красноярска. Один из разворотов полностью посвящён юбилею Великой Победы.
Путеводитель используется на публичных слушаниях по бюджету, в библиотеках, образовательных мероприятиях и уроках финансовой грамотности. Электронная версия доступна на сайте министерства, а также публикуются специальные выпуски с изменениями в бюджете и материалы по его исполнению за предыдущий год.
Вице-премьер Владимир Бахарь отметил: «С момента выхода первого Путеводителя в 2007 году параметры консолидированного бюджета Красноярского края увеличились с чуть более 100 миллиардов рублей до более полутриллиона. За этими цифрами стоят значительные изменения в экономике и социальной сфере, активное развитие инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Наша цель остаётся неизменной: сделать бюджет понятным и доступным для каждого жителя края».
Для справки: В 2024 году Путеводитель Красноярского края был удостоен первого места на федеральном конкурсе «Бюджет для граждан», организованном финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Минфином России. Проект был отмечен за наглядность, информативность и доступность изложения. Один из авторов первых версий брошюры — губернатор края Михаил Котюков.
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