В Красноярском крае представлен новый Путеводитель по бюджету

Вице-премьер Владимир Бахарь отметил: «С момента выхода первого Путеводителя в 2007 году параметры консолидированного бюджета Красноярского края увеличились с чуть более 100 миллиардов рублей до более полутриллиона. За этими цифрами стоят значительные изменения в экономике и социальной сфере, активное развитие инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Наша цель остаётся неизменной: сделать бюджет понятным и доступным для каждого жителя края».