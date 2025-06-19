Трамп высказался о решении начать войну против Ирана

Трамп не принял (или только делает вид, что не принял) решения о вступлении в войну с Ираном, а аятолла Хаменеи предостерегает его от нападения. «Я могу это сделать, а могу и не делать», — туманно заявил президент США.
Дональд Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли втягивать свою страну в новую войну Израиля, тогда как верховный лидер Ирана заявил, что США понесут «непоправимый ущерб», если они развернут свои вооруженные силы для нападения на Исламскую Республику.
В своих первых комментариях с роковой пятницы аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль совершил «огромную ошибку», развязав войну, отмечает The Guardian.
«Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, будет сопровождаться непоправимым ущербом», — предупредил верховный руководитель Ирана в заявлении, зачитанном ведущим государственного телевидения.
Газета New York Times со ссылкой на представителей американской разведки сообщила, что Тегеран готовит ракеты и другое оборудование для нанесения ударов по американским базам в регионе, если Вашингтон вступит в войну на стороне Израиля.
Несколько часов спустя Трамп сообщил, что иранские официальные лица вышли на контакт с просьбой о встрече и предложили посетить Белый дом. Американский президент сказал журналистам на лужайке перед Белым домом, что, по его мнению, «уже очень поздно говорить», но он еще не принял окончательного решения о вступлении в войну.
«Я могу это сделать, а могу и не делать. Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь делать», — заявил Трамп.
Отсутствие ясности в отношении того, что будет дальше, может распространяться и на самого президента, который все еще находился в режиме заключения сделок, сказал один из союзников. Понятно, что США хотят сохранить открытыми все свои возможности для оказания максимального давления на Тегеран, отмечает The Guardian.
Американцы перебросили воздушные дозаправщики в Испанию и Грецию, где они могли быть использованы для доставки бомбардировщиков B-2 на дальние расстояния с авиабазы Уайтмен в Миссури в Иран.
Как отмечает The Guardian, пока (насколько известно) в Великобританию не поступало из США запросов на использование авиабазы Диего-Гарсия в Индийском океане для бомбардировки самолетов В-2 или авиабазы Акротири на Кипре для дозаправки самолетов, хотя последний вариант считается вероятным.
Другие военные объекты США уже в пути, пишет The Guardian. Пентагон отдал приказ авианосцу USS Nimitz отправиться из Сингапура на Ближний Восток, что, как ожидается, займет от пяти до семи дней. Авианосец USS Carl Vinson уже находится в Аравийском море.
Как сообщила The Jerusalem Post, Катар и Оман пытались выступить посредниками в прекращении огня спустя несколько часов после того, как по меньшей мере один самолет, связанный с иранским правительством, вылетел в Маскат в Омане, как показал сайт по отслеживанию полетов. Тегеран дал понять, что готов вести переговоры о сделке с США, но Израилю необходимо «успокоить ситуацию», сообщил источник The Jerusalem Post.
Заявление Трампа о том, что иранцы предложили приехать в Белый дом для переговоров, вызвало гневную реакцию представительства Ирана при ООН. «Ни один иранский чиновник никогда не просил о том, чтобы пресмыкаться перед воротами Белого дома», — говорится в сообщении миссии в социальной сети.
Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в Женеве в пятницу, что может стать потенциальным дипломатическим прорывом после пяти дней израильских бомбардировок.
Окончательное подтверждение от Тегерана еще не получено, но, если оно подтвердится, это будет первая личная дипломатическая встреча с начала кризиса.
В своем посте в социальных сетях поздно вечером в среду Аракчи написал, что Иран «по-прежнему привержен дипломатии. Как и прежде, мы настроены серьезно и смотрим в будущее».
Переговоры в Женеве будут посвящены тому, насколько Иран готов сократить или закрыть свою ядерную программу, и в них также примет участие глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас.
Но Аракчи отказался встретиться с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на том основании, что США поддерживают атаки Израиля. Администрация Трампа изначально дистанцировалась от войны, заявив, что Израиль действовал в одиночку, но в последние дни она усилила свою риторику и военное присутствие на Ближнем Востоке, напоминает The Guardian.
Иранский ядерный объект в Фордо находится в центре требований к Соединенным Штатам вступить в войну, как со стороны Израиля, так и со стороны ястребов в Вашингтоне. По словам израильских военных чиновников и экспертов-ядерщиков, ущерб от ударов по другим объектам может быть устранен в течение нескольких месяцев. Разрушение же объекта Фордо имело бы гораздо более долгосрочные последствия. Он находится глубоко под горой недалеко от священного города Кум, и единственными боеприпасами, которые могут повредить или уничтожить его, считаются самые мощные американские бомбы для уничтожения бункеров, которые могут нести только американские самолеты B-2.
Советник Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби в интервью израильскому телеканалу Channel 12 заявил, что война была полностью израильской кампанией, но она «не закончится без ущерба для Фордо».
Если США не присоединятся, у Израиля все еще могут быть военные варианты, но они будут более рискованными и сложными, отмечает The Guardian. Еврейское государство могло бы задействовать войска специального назначения для наземной операции, подобной той, которая была нацелена на ракетный завод в Сирии в прошлом году, или вывести из строя «Фордо», атаковав критически важные системы поддержки, такие как его энергоснабжение.
Израиль заявляет, что начал войну в целях самообороны, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана, но Нетаньяху и несколько министров не скрывают своего желания сменить режим в Исламской Республике, констатирует The Guardian.
Сообщается, что Трамп наложил вето на израильский план убийства аятоллы Хаменеи, и критики задались вопросом, почему Израиль нацелился на гражданские учреждения, такие как государственная телерадиокомпания. В среду министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль бомбит «символы власти» в Иране, и предположил, что режим, возможно, переживает свои последние дни.
«По Тегерану проносится торнадо, — написал он в своем посте в соцсетях. — Символы власти подвергаются бомбардировкам и рушатся, в том числе управление телерадиовещания, а вскоре и другие объекты, и массы жителей спасаются бегством. Вот так рушатся диктатуры».
Эскалация конфликта вызвала растущую обеспокоенность международного сообщества. Президент России Владимир Путин предложил выступить посредником между Ираном и Израилем, пишет The Guardian.
На шестую ночь нападений Израиль разбомбил объект, на котором производились урановые центрифуги, а также заявил, что его целью был завод по производству компонентов для ракет, и уничтожил пять боевых вертолетов. Иранские военные понесли потери, но не были уничтожены полностью. В среду был сбит новейший израильский беспилотник, несмотря на заявления Израиля о контроле над западным Ираном и Тегераном. За ночь Иран выпустил по Израилю 15 ракет.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что израильские удары были нанесены по двум центрифужным производствам в Иране, одно из которых находится в столице, а другое — недалеко от нее.
Иран сообщил о гибели по меньшей мере 224 человек в результате израильских нападений, в основном гражданских лиц, хотя эти данные не обновлялись в течение нескольких дней. Базирующаяся в США организация иранских «правозащитников» сообщает, что по меньшей мере 585 человек были убиты и более 1300 получили ранения.
В результате нападений Ирана на Израиль погибли 24 человека, все они были мирными жителями. Средства ПВО Израиля перехватили большую часть из 400 ракет, выпущенных Тегераном, при этом только около 10% из них поразили цели внутри страны.
Израиль может стать более уязвимым, если война продлится еще долго, поскольку запасы его самых эффективных ракет противовоздушной обороны на исходе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Израильские ракеты-перехватчики Arrow — это сложные ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов, и их производство требует длительного времени. Хотя США поддерживают оборону Израиля с помощью систем наземного базирования Thaad, перехватов реактивными самолетами F-16 и ракет, запускаемых военно-морскими силами, у них также нет неограниченных запасов этих оборонительных систем. Считается, что у Ирана все еще имеется значительная часть из примерно 2000 ракет, имевшихся в его арсенале на начало войны. Израильские удары были сосредоточены на пусковых установках, которые необходимы для их запуска.