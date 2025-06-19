Трамп высказался о решении начать войну против Ирана

Иранский ядерный объект в Фордо находится в центре требований к Соединенным Штатам вступить в войну, как со стороны Израиля, так и со стороны ястребов в Вашингтоне. По словам израильских военных чиновников и экспертов-ядерщиков, ущерб от ударов по другим объектам может быть устранен в течение нескольких месяцев. Разрушение же объекта Фордо имело бы гораздо более долгосрочные последствия. Он находится глубоко под горой недалеко от священного города Кум, и единственными боеприпасами, которые могут повредить или уничтожить его, считаются самые мощные американские бомбы для уничтожения бункеров, которые могут нести только американские самолеты B-2.