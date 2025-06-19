ПАС занимается архиважным для Молдовы делом: Готовит себе новые ордена, меняет старые, чтобы добавить в них румынскую составляющую

Наконец-то правящая партия Молдовы занялась полезным делом — начала придумывать новые ордена и переделывать старые пишет t.me/romania_ru.
Во-первых, на высший Орден Республики кому-то очень понадобилось добавить стилизованный марамурешский крест (а может стилизованный символ «Железной гвардии»? У вас же всё в порядке с восхвалением маршала Антонеску, про которого решено говорить больше хорошего, чем плохого) и орла с римской аквиллы; во-вторых, вводится Орден академических заслуг; в-третьих, вводится Орден свободы; в-четвёртых, орден «Трудовая слава» переименовывается в «Орден труда»; в-пятых, меняется дизайн знаков «Заслуженный деятель», «Заслуженный артист» и «Народный артист», меняется описание званий и вводится звание «Заслуженный коллектив» и даже «Народный умелец»; в-шестых, меняется орден гражданских заслуг, а к Ордену военных заслуг вводится высшая степень — крест.
Кроме того, упраздняются юбилейная медаль «650-летие основания Молдавского княжества» и орден «Признательность Родины».
В общем, решены в стране все проблемы, можно и ордена румынизировать.
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