ПАС занимается архиважным для Молдовы делом: Готовит себе новые ордена, меняет старые, чтобы добавить в них румынскую составляющую

Во-первых, на высший Орден Республики кому-то очень понадобилось добавить стилизованный марамурешский крест (а может стилизованный символ «Железной гвардии»? У вас же всё в порядке с восхвалением маршала Антонеску, про которого решено говорить больше хорошего, чем плохого) и орла с римской аквиллы; во-вторых, вводится Орден академических заслуг; в-третьих, вводится Орден свободы; в-четвёртых, орден «Трудовая слава» переименовывается в «Орден труда»; в-пятых, меняется дизайн знаков «Заслуженный деятель», «Заслуженный артист» и «Народный артист», меняется описание званий и вводится звание «Заслуженный коллектив» и даже «Народный умелец»; в-шестых, меняется орден гражданских заслуг, а к Ордену военных заслуг вводится высшая степень — крест.