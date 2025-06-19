В Челябинской области назначили первого замминистра соцотношений

В Челябинской области назначили первого заместителя министра социальных отношений. Им стала Любовь Истомина, ранее занимавшая должность заместителя. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов региона.
«Назначить Истомину Любовь Александровну первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в тексте документа.
Заместителем министра Любовь Истомину назначили в июне 2020 года. Ранее в Минсоце она работала начальником управления гарантий и льгот.
Истомина — уроженка Челябинской области, выпускница Златоустовского филиала ЧелГУ. В разное время была ведущим специалистом по делам военнослужащих и их семей, начальником отдела жилищных субсидий, возглавляла управление социальных гарантий и льгот.
Напомним, в июне новым замминистра назначили Наталью Коляду.