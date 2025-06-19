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Обломки ракеты ВС Ирана привели к жертвам в крупной израильской больнице

Обломки сбитой баллистической ракеты Армии Ирана упали на больницу в городе Беэр-Шева.

Обломки сбитой баллистической ракеты Армии Ирана упали на больницу в городе Беэр-Шева. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

«Есть пострадавшие», — заявили авторы публикации.

Как отметили в SHOT, речь идет о медицинском учреждении «Сорока», которое находится в регионе Северный Негев. Данная больница является одной из крупнейших в Израиле.

Эскалация ирано-израильского конфликта продолжается с 13 июня. Поводом для нанесения первичных ударов по территории Ирана политический эшелон Израиля назвал разработку Исламской Республикой ядерного оружия — однако комитет по разведке американского Сената уже опроверг эти утверждения.

В свою очередь, в СМИ стало известно точное число баз Армии Соединенных Штатов, которые иранские Вооруженные силы смогут уничтожить в случае начала полноценной войны.