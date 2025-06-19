Израиль заявил об атаке на ядерные объекты в Иране

ВВС Израиля, как отмечается, нанесли удары по «десяткам военных целей, в том числе на неработающий ядерный реактор в районе Арака». В сообщении говорится, что атаке подверглась «конструкция уплотнения активной зоны реактора» — она, как подчеркивается, является ключевым компонентом в производстве плутония.