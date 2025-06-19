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Израиль заявил об атаке на ядерные объекты в Иране

Военно-воздушные силы Израиля ночью атаковали неактивный ядерный реактор в Араке, а также ядерный объект в Натанзе — заявление ЦАХАЛ.

Ночью военно-воздушные силы Израиля атаковали в Иране неактивный ядерный реактор в Араке, а также ядерный объект в Натанзе, проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ВВС Израиля, как отмечается, нанесли удары по «десяткам военных целей, в том числе на неработающий ядерный реактор в районе Арака». В сообщении говорится, что атаке подверглась «конструкция уплотнения активной зоны реактора» — она, как подчеркивается, является ключевым компонентом в производстве плутония.

В районе Натанза ВВС Израиля также нанесли удар «по объекту разработки ядерного оружия». Как добавили в ЦАХАЛ, здесь находились компоненты и спецоборудование, используемые для «продвижения разработки ядерного оружия».

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