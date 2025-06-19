В Башкирии законодательно утвердят статус Молодежной общественной палаты

Как отметил глава башкирского парламента Константин Толкачев, многие успешные люди, занимающие высокие должности, прошли через эту практику. Среди них — глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, депутат и председатель комитета Госсобрания Рустам Ишмухаметов, министр молодежной политики Вито Сабиров и другие. По словам Толкачева, новый закон закрепит статус Молодежной общественной палаты и внедрит в ее работу лучший опыт регионов России.
Согласно законопроекту членом Молодежной общественной палаты может стать гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Срок полномочий Молодежной палаты увеличивается с трех до пяти лет. Вносятся изменения в положения о формировании палаты. Десять членов входят в палату по предложению Главы Башкирии, десять выдвигаются президиумом Госсобрания, двадцать пять выбираются конкурсной комиссией из числа членов социально ориентированных некоммерческих организаций. Утверждаются кандидатуры на заседании парламента.
Константин Толкачев напомнил также о внесении изменений в Конституцию Башкирии: за Молодежной общественной палатой будет закреплено право законодательной инициативы.