В Башкирии законодательно утвердят статус Молодежной общественной палаты

Согласно законопроекту членом Молодежной общественной палаты может стать гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Срок полномочий Молодежной палаты увеличивается с трех до пяти лет. Вносятся изменения в положения о формировании палаты. Десять членов входят в палату по предложению Главы Башкирии, десять выдвигаются президиумом Госсобрания, двадцать пять выбираются конкурсной комиссией из числа членов социально ориентированных некоммерческих организаций. Утверждаются кандидатуры на заседании парламента.