Беглов и Хуснуллин обсудили развитие метро Петербурга до 2030 года

В среду, 18 июня, Александр Беглов провел совещание, в рамках которого встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили транспортные проекты Северной столицы.
"У города есть большой потенциал для развития, привлечения новых инвестиций, строительства жилья. Все это требует хорошей транспортной доступности. В этом контексте обсудили вопросы расширения метро. В целом, если говорить о социально-экономическом развитии Северной столицы, то работа идет планомерно, есть успехи по многим федеральным проектам и программам.
В 2024 году городу поставлено 450 новых автобусов. Также прошлый год закончили хорошо по приведению дорог к нормативу, с небольшим превышением показателей — 71,8% доля региональных дорог, 85% — в крупнейших агломерациях. Продолжается строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково. Полезный, хороший проект", — отметил вице-премьер.
Александр Беглов поделился планами Петербурга на строительство метро до 2030 года, которые подразумевают строительство новых станций и целых линий, а также модернизацию уже существующих. Реализация этих проектов позволит увеличить пропускную способность метрополитена не менее чем на 1,4 миллиона человек ежедневно.
Градоначальник подчеркнул, что в течение следующих пяти лет власти намерены открыть десять новых станций метро.
Напомним, в конце прошлого года была открыта станция «Горный институт». До конца 2025 года завершатся работы на «Путиловской» и «Юго-Западной». Они войдут в состав Красносельско-Калининской линии, которая станет шестой веткой городского метрополитена.
«Президент России дал прямое поручение о строительстве линии метро в аэропорт Пулково с последующим продолжением ветки до станции “КВЦ “Экспофорум”. Мы уже прорабатываем строительство участка. Обеспечение транспортной доступности южной части Петербурга даст мощный толчок экономическому развитию города. Строительство метро позволит связать с городской транспортной системой кампусы национального исследовательского университета ИТМО и Санкт-Петербургского государственного университета”, — добавил Александр Беглов.
Помимо этого, власти разработали план по развитию Кировско-Выборгской линии метро, в рамках которой утвердили проект планировки участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта маршала Жукова». Обуховский завод уже сдал «Метрострою Северной Столицы» два новых проходческих комплекса.
Также город активно реконструирует станции, которые подошли к предельному сроку эксплуатации. До 2030 года планируется отремонтировать еще 14 станций. В прошлом году после ремонта открылись станции «Ладожская» и «Чернышевская». В этом году была досрочно открыта «Удельная», продолжается реконструкция станции «Фрунзенская» — работы продлятся до лета 2027 года. На ряде станций работы ведутся без прекращения обслуживания пассажиров.