Беглов и Хуснуллин обсудили развитие метро Петербурга до 2030 года

Также город активно реконструирует станции, которые подошли к предельному сроку эксплуатации. До 2030 года планируется отремонтировать еще 14 станций. В прошлом году после ремонта открылись станции «Ладожская» и «Чернышевская». В этом году была досрочно открыта «Удельная», продолжается реконструкция станции «Фрунзенская» — работы продлятся до лета 2027 года. На ряде станций работы ведутся без прекращения обслуживания пассажиров.