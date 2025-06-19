Генпрокурор Краснов примет участие в ПМЭФ

Краснов утром в четверг прибыл в Санкт-Петербург. В Северной столице генпрокурор намерен провести ряд встреч с приглашенными им на форум иностранными коллегами.
В частности, запланированы встречи с делегациями Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме того, по итогам ряда переговоров запланировано подписание межведомственных соглашений.
Двадцатого июня Игорь Краснов выступит с докладом на сессии ПМЭФ «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества», а также посетит пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.