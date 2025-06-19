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Генпрокурор Краснов примет участие в ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Санкт-Петербург, где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также примет участие в сессии, посвященной снижению регуляторной нагрузки на бизнес, передает корреспондент РИА Новости.

Краснов утром в четверг прибыл в Санкт-Петербург. В Северной столице генпрокурор намерен провести ряд встреч с приглашенными им на форум иностранными коллегами.

В частности, запланированы встречи с делегациями Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, по итогам ряда переговоров запланировано подписание межведомственных соглашений.

Двадцатого июня Игорь Краснов выступит с докладом на сессии ПМЭФ «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества», а также посетит пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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