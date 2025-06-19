Война против Ирана: высказаны сомнения насчет американской бомбы для уничтожения бункеров

«Это не было бы сделано в одночасье», — сказал генерал-майор в отставке Рэнди Мэннер об ограничениях GBU-57, добавив, что объект Фордо может быть быстро перестроен. «Это может отодвинуть программу на полгода-год. Это хорошо звучит для телевидения, но это нереально».