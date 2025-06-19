Война против Ирана: высказаны сомнения насчет американской бомбы для уничтожения бункеров

По словам источников, осторожность Трампа в отношении удара по Ирану связана с сомнениями в отношении бомбы, предназначенной для уничтожения бункеров. Вероятность успешного удара США по иранскому ядерному объекту, расположенному глубоко под землей в Фордо, является предметом серьезных споров, говорят представители Пентагона.
По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, Дональд Трамп предложил представителям министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если так называемая бомба «для уничтожения бункеров» гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо.
Как пишет The Guardian, Трампу сказали, что сброс 13,6-тонной бомбы GBU-57 эффективно уничтожит Фордо, но, по словам источников, президент, похоже, не до конца убежден в этом и воздерживается от санкционирования ударов, поскольку также ожидает возможности того, что угроза вмешательства США приведет Иран к переговорам.
Эффективность GBU-57 была предметом серьезных споров в Пентагоне с начала президентского срока Трампа, по словам двух чиновников министерства обороны США, которые были проинформированы о том, что, возможно, только тактическое ядерное оружие может быть способно уничтожить Фордо из-за того, насколько глубоко оно спрятано.
Как отмечает The Guardian, Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия против Фордо, и министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн не были проинформированы о такой возможности на встречах в оперативном центре Белого дома, сообщили два источника.
Но представителям Пентагона, прошедшим инструктаж, было сказано, что использование обычных бомб, даже в составе более широкого ударного комплекса из нескольких GBU-57, не позволит проникнуть достаточно глубоко под землю.
Участники брифинга слышали, что для полного уничтожения Фордо, глубина которого, по оценкам израильской разведки, достигает 90 метров, потребуется, чтобы США размягчили грунт обычными бомбами, а затем, в конечном счете, сбросили тактическую ядерную бомбу с бомбардировщика B2, чтобы уничтожить весь объект, — сценарий, который не рассматривается Трампом, подчеркивает The Guardian.
Оценки были сделаны Агентством по уменьшению военной угрозы (DTRA), подразделением Министерства обороны США, которое проводило испытания GBU-57, поскольку оно проанализировало ограничения военного законодательства США в отношении ряда подземных объектов.
Сложившаяся ситуация подчеркивает сложный характер такого удара и то, какой успех он повлечет за собой: сброс GBU-57, вероятно, снизит способность Ирана получать оружейный уран на срок до нескольких лет, но не приведет к полному прекращению программы, отмечает The Guardian.
Вывод Фордо из строя — дипломатическим или военным путем — рассматривается как ключевой шаг к предотвращению получения Ираном ядерного оружия после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что на этом объекте обогащен уран до 83,7%, что близко к 90%, необходимым для создания ядерного оружия.
Любая попытка уничтожить Фордо потребовала бы участия США, поскольку Израиль не располагает боеприпасами для нанесения удара по объекту на такой глубине или самолетами для их доставки, пишет The Guardian.
Сложность использования GBU-57 для поражения Фордо, по словам двух источников, отчасти связана с характеристиками объекта, который находится внутри горы, а также с тем фактом, что бомба никогда ранее не применялась в подобной ситуации.
«Это не было бы сделано в одночасье», — сказал генерал-майор в отставке Рэнди Мэннер об ограничениях GBU-57, добавив, что объект Фордо может быть быстро перестроен. «Это может отодвинуть программу на полгода-год. Это хорошо звучит для телевидения, но это нереально».
Эта бомба широко известна как «разрушитель бункеров», потому что она была разработана для уничтожения подземных бункеров, но ее может нести только бомбардировщик B2, которому требуется надежный сигнал GPS для наведения на цель.
Несмотря на то, что Израиль заявил, что он установил превосходство в воздухе над Ираном, для успешного удара по-прежнему потребуется заблаговременное отключение любых GPS-помех и других средств защиты, а также проникновение GBU-57 достаточно глубоко в землю, чтобы нейтрализовать объект.
Иран построил установку по обогащению урана под землей в Фордо, чтобы защитить ее от угрозы воздушных атак. В 1981 году Израиль разбомбил наземный ядерный объект недалеко от Багдада, чтобы остановить разработку Ираком ядерного оружия, напоминает The Guardian.
В последние годы Израиль разработал целый ряд планов по уничтожению Фордо без помощи Соединенных Штатов. В одном случае Израиль предложил загрузить на вертолеты спецназовцев, которые могли бы пробиться на объект и взорвать его — вариант, который Трамп отверг, по словам людей, знакомых с этим вопросом.