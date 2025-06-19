Минниханов и Развожаев подписали на ПМЭФ Соглашение о сотрудничестве РТ и Севастополя

«В мае на площадке KazanForum-2025 мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, что обновим соглашение, подписанное между регионами десять лет назад. Сегодня мы подписали соглашение, содержащее конкретный план мероприятий на три года, охватывающий практически все направления деятельности», — отметил Михаил Развожаев.