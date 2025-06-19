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Минниханов и Развожаев подписали на ПМЭФ Соглашение о сотрудничестве РТ и Севастополя

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Ранее в Казани в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanForum» была достигнута договоренность о подписании на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.

«Наши регионы связывают добрые партнерские отношения. С городом Севастополем сотрудничает ряд наших крупных компаний. Есть большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, IT и другие», — заметил Рустам Минниханов.

«В мае на площадке KazanForum-2025 мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, что обновим соглашение, подписанное между регионами десять лет назад. Сегодня мы подписали соглашение, содержащее конкретный план мероприятий на три года, охватывающий практически все направления деятельности», — отметил Михаил Развожаев.

«Будем обмениваться успешными практиками, которые принесут практическую пользу как для севастопольцев, так и для жителей Республики Татарстан», — добавил он.

В завершение встречи состоялось подписание Соглашения между Республикой Татарстан и городом федерального значения Севастополем о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Плана мероприятий по его реализации на 2025−2027 годы.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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