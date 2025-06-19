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Путин в Петербурге рассказал об интересе семьи к изучению китайского языка

Президент России Владимир Путин на встрече с главами информационных агентств в Петербурге заявил об увлечении его семьи к изучению китайского языка, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

По словам российского лидера, его внучка свободно говорит на китайском языке благодаря наставнице, которая приехала из Поднебесной. Дочь главы государства учила язык соседнего государства еще в 2000-х годах, когда это не было модно.

«Здесь нет ничего удивительного и здесь нет ничего, что отличало бы в данном случае российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны», — сказал глава государства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Путин прибыл в Петербург для участия в международном экономическом форуме. Он выступит на пленарной сессии 20 июня.