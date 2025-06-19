Путин в Петербурге рассказал об интересе семьи к изучению китайского языка

По словам российского лидера, его внучка свободно говорит на китайском языке благодаря наставнице, которая приехала из Поднебесной. Дочь главы государства учила язык соседнего государства еще в 2000-х годах, когда это не было модно.
«Здесь нет ничего удивительного и здесь нет ничего, что отличало бы в данном случае российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны», — сказал глава государства.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Путин прибыл в Петербург для участия в международном экономическом форуме. Он выступит на пленарной сессии 20 июня.