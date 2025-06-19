Франция обсудила возможность участия в строительстве АЭС в Казахстане

В качестве потенциальных поставщиков технологий Казахстан рассматривал четыре компании: CNNC (КНР, реактор HPR-1000), «Росатом» (РФ, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400), EDF (Франция, реактор EPR1200). Первоначально решение по выбору партнера предполагалось сделать еще до конца 2022 года, затем до конца первого квартала 2023 года, но в итоге оно было обусловлено решением на республиканском референдуме. По итогам референдума в октябре 2024 года за строительство АЭС проголосовали 71,12% казахстанцев.