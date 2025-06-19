Франция обсудила возможность участия в строительстве АЭС в Казахстане

«В Астане состоялась рабочая встреча заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Асета Махамбетова и Василия Лавренова с старшим вице-президентом французской государственной энергетической компании Électricité de France (EDF) Вакисом Рамани… Стороны обсудили возможность участия EDF в реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане в составе международного консорциума», — говорится в опубликованном сообщении.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам научно-технического взаимодействия, а также возможностям сотрудничества в сфере реакторов малой и средней мощности. По итогам встречи cтороны договорились продолжить совместную работу по развитию сотрудничества. В ААЭ уточнили, что во встрече также приняли участие представители компании «Казахстанские атомные электрические станции» («дочка» «Самрук-Казыны»), которая отвечает за все будущие АЭС страны.
Местом для первой АЭС в Казахстане выбран поселок Улкен в Жамбылском районе Алматинской области, расположенный на берегу озера Балхаш. Большой источник воды требуется для охлаждения ядерных реакторов. Мощность станции составит 2,4 ГВт — два ядерных реактора по 1,2 ГВт каждый.
14 июня ААЭ объявило о выборе российской госкорпорации «Росатом» лидером консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее подтвердил, что это будут реакторы ВВЭР-1200, приветствовав выбор Казахстаном госкорпорации лидером консорциума по строительству первой АЭС в республике.
Также в ААЭ сообщили, что китайская CNNC станет лидером по строительству второй АЭС в Казахстане. В свою очередь первый вице-премьер Роман Скляр не исключил, что китайская компания может построить вторую АЭС в Казахстане быстрее, чем российская госкорпорация «Росатом».
Позднее в ААЭ отметили, что первая АЭС будет запущена к 2035−2036 году — ранее неоднократно заявлялось о планах запустить первую АЭС к 2035 году. Таким образом, сроки ее запуска смещаются на более поздний срок. Первоначально в Минэнерго говорили о сроке строительства АЭС в 10 лет.
Вторым утвержденным местом для строительства АЭС является город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем, в министерстве энергетики, которое ранее отвечало за атомную энергетику, заявляли о рассмотрении таких мест для строительства АЭС, как Актау, где в 1970—1990-е годы работал ядерный реактор БН-350, с помощью которого вырабатывалась электроэнергия и опреснялась вода из Каспийского моря.
В качестве потенциальных поставщиков технологий Казахстан рассматривал четыре компании: CNNC (КНР, реактор HPR-1000), «Росатом» (РФ, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400), EDF (Франция, реактор EPR1200). Первоначально решение по выбору партнера предполагалось сделать еще до конца 2022 года, затем до конца первого квартала 2023 года, но в итоге оно было обусловлено решением на республиканском референдуме. По итогам референдума в октябре 2024 года за строительство АЭС проголосовали 71,12% казахстанцев.
6 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Казахстан принял решение о строительстве, по крайней мере, двух-трех атомных электростанций. Токаев также сообщил, что республика рассматривает китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС в Казахстане.